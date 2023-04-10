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В окупантів спостерігається кадровий голод: залучають працівників з РФ і забирають в колаборантів закордонні паспорти

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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В окупантів спостерігається кадровий голод: залучають працівників з РФ і забирають в колаборантів закордонні паспорти

Фото: Associated Press

Місцеве населення відмовляється співпрацювати з росіянами.

Попри ротації російських працівників різних сфер  на тимчасово окуповані території України – в окупантів залишаються проблеми з фахівцями середньої ланки.

Про це пише Центр національного спротиву. 

Після невдалих спроб росіян залучити місцеве населення до співпраці, вони налагодили систему “відряджень” на ТОТ працівників з Росії. 

Більшість керівних посад в окупаційних адміністраціях та структурах майже відразу зайняли росіяни. Проте залишаються серйозні проблеми з працівників середньої ланки. Росіяни постійно шукають працівників серед місцевих, проте це не працює і окупанти мусять застосовувати значно важчий та ресурсно дорожчий процес “відряджень” на ТОТ працівників з Росії. 

Місцеві гауляйтери вже відчувають наростання напруги і для того, аби й ті колаборанти, які вже працюють на росіян, не втекли, в них вилучають закордонні паспорти. Зокрема. таку практику почали застосовувати щодо Мелітопольських колаборантів. Центр національного спротиву закликає місцевих колаборантів вже піти на співпрацю з українськими силами оборони. Адже тоді, коли ви перестаєте бути потрібними для росіян, шанси на виживання значно зменшуються.

Нагадаємо, учасники групи "Спротив Nації" записали відео із попередженням зрадників України в Донецькій області і заявили, що колаборанти знайдуть єдину "нагороду", на яку заслуговують – з ними розберуться українські партизани. 

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Дата публікації
Перегляди
148
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