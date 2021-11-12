В окупованому Криму "російський" суд незаконно арештував адвоката українських політв'язнів

Наразі адвоката помістили до ізолятора тимчасового тримання м. Сімферополя.

Сьогодні, 11 листопада, Центральний районний суд Сімферополя, який підконтрольний РФ, незаконно призначив покарання у вигляді арешту на 12 діб та штрафу у розмірі 4 тисяч російських рублів адвокатові українських політв’язнів Едему Семедляєву.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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За її словами, 25 жовтня Едем прийшов до відділення "російської" поліції надати юридичну допомогу активістам, яких затримали під будівлею підконтрольного РФ "Кримського гарнізонного воєнного суду" за підтримку фігурантів "красногвардійської справи Хізб ут-Тахрір". Через це на Едема був складений протокол про вчинення адміністративного правопорушення за статтею 19.3 КоАП РФ (непокора поліції).

Наразі адвоката помістили до ізолятора тимчасового тримання м. Сімферополь.

"Вважаю рішення так званого "суду" прикладом тиску та залякування адвокатів в тимчасово окупованому Криму та ще одним свідчення політики переслідування та репресій кримських татар", - написала українська омбудсменка.

Зазначимо, Едем Семедляєв є захисником українських політв’язнів Сейтумера Сейтумерова, Арсена Абхаїрова, Ремзі Бекірова, Нарімана Мемедемінова, Мемеда Белялова, Еміля Джемаденова, Зеврі Абсеітова, Ремзі Меметова, Рефата Алімова, Ферата Сайфуллаєва.

"Всі вони на 12 діб залишилися без адвокатської підтримки, що є порушенням права на захист. Закликаю світову спільноту відреагувати на чергове порушення прав і свобод в тимчасово окупованому Криму з боку окупаційної влади", - підкреслила Денісова.

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