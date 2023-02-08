В окупованому Маріуполі масово перевіряють телефони у школярів

Росіяни та колаборанти активно шукають жителів, які підтримують Україну.

Вже дійшли навіть до дітей.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада у соціальних мережах.

У телефонах перевіряють підписки на проукраїнські групи та "нацистську" символіку.

"Діти у жахливому стані після вчорашньої перевірки (у школі), не зрозуміло, що у них шукали і за що залякували. Складали якісь списки. Дитина боїться після цього відвідувати школу", – пишуть маріупольці.

«Це свідчить лише про одне – окупанти бачать у кожному маріупольці ворога і вони знають, що люди чекають на ЗСУ та деокупацію», - переконані у Маріупольській міській раді.

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Нагадаємо, що раніше російські військові влаштували перестрілку між собою в Маріуполі.

Також у Маріуполі російські окупанти продовжують знищувати будинки.

До того ж у Маріуполі сталася "бавовна" в казармі з 200 окупантами.

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