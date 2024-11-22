В ООН хочуть деескалації ситуації в Україні та відмовилися коментувати заяву Залужного про ІІІ світову

В ООН заявили, що не коментують гіперболізовані заяви.
У Генерального секретаря ООН прагнуть, аби "всі сторони" в російській війні проти України зробили термінові кроки з деескалації ситуації, оскільки "все розвивається в неправильному напрямку".
Про це заявив речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік, коментуючи на прохання журналістів застосування Росією нового типу балістичної ракети у війні проти України, - пише Укрінформ.
"Це ще одна тривожна подія, – сказав він. – Усе розвивається в неправильному напрямку. Ми хочемо, щоб усі сторони зробили термінові кроки з деескалації ситуації, для забезпечення захисту цивільного населення, а не завдання ударів по цивільних об'єктах чи критично важливій цивільній інфраструктурі".
Дюжаррік наголосив, що в ООН прагнуть "припинення цього конфлікту відповідно до резолюцій Генеральної Асамблеї, міжнародного права та територіальної цілісності".
Журналісти також попросили його прокоментувати висловлювання посла України у Великій Британії, колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про те, що після прямого залучення автократичних союзників Росії у війну проти України, "можна вважати", розпочалася Третя світова війна.
Дюжаррік сказав, що в ООН не коментують "подібні гіперболізовані заяви" й додав: "Ми залишаємося зосередженими на деескалації та припиненні цього конфлікту".
Нагадаємо, російські терористи почали бити по Україні міжконтинентальними ракетами. Волонтерка й ветеранка російсько-української війни Марія Берлінська заявила, що розпочався новий етап війни.
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