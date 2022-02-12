В ООН кажуть, що не планують евакуацію своїх співробітників з України

В ООН кажуть, що не планують евакуацію своїх співробітників з України

Персонал продовжує перебувати в Україні.

В Організацій Об’єднаних Націй не озвучували жодних розпоряджень щодо евакуації її співробітників з України.

Повідомив речник Генерального Секретаря ООН Стефан Дюжаррік на брифінгу, - пише Укрінформ.

На запитання журналістів, чи не збирається ООН наслідувати приклад Державного департаменту США про евакуацію частини свої співробітників з України у зв’язку з загрозою російського вторгнення, Дюжаррік зауважив "Наш персонал продовжує перебувати в Україні, і немає жодних змін у нашій позиції".

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Раніше він зазначав, що Генсек ООН Антоніу Гутерреш наголошує на необхідності дипломатичного розв’язання кризи між Росією та Україною і що будь-яке порушення кордонів суверенної держави суперечить міжнародному праву.

Нагадаємо, що МЗС Великої Британії, Ізраїлю, Чорногорії, Нідерландів, Норвегії та Латвії закликали своїх громадян залишити Україну. Перед цим такі заклики зробили Японія, Свої повідомлення зовнішньополітичні відомства опублікували на офіційних сайтах.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може вторгнутися до України в будь-який час, навіть під час зимових Олімпійських ігор.

11 лютого президент США Джо Байден закликав американців негайно залишити Україну. Він додав, що американських військових не посилатимуть до зони ймовірного конфлікту.

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