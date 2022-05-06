В ООН переконані, що дії Росії в Україні можуть бути визнані воєнними злочинами: деталі

В ООН переконані, що дії Росії в Україні можуть бути визнані воєнними злочинами: деталі

Ідеться про численні випадки загибелі цивільних осіб.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ - ред.) збирає в Україні свідчення та докази порушень, вчинених під час російського вторгнення, що можуть бути визнані воєнними злочинами.

Про це на засіданні Ради Безпеки ООН сказала Верховний комісар Мішель Бачелет, - пише Укрінформ.

"Багато з цих звинувачень стосуються порушень, які можуть бути визнані воєнними злочинами", - зауважила вона.

Ідеться про численні випадки загибелі цивільних осіб, зокрема через напади на лікарню, драмтеатр у Маріуполі, залізничний вокзал у Краматорську, житлові масиви в Одесі тощо.

Бачелет додала, що її команда відвідала Бучу, де зафіксувала численні факти загибелі цивільного населення, страт чоловіків, ґвалтування жінок, викрадення людей, на місці поспілкувалися з жертвами та свідками порушень.

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Більшість смертей, за її даними, спричинено обстрілами важкої артилерії, реактивними системи залпового вогню, ракетними та повітряними ударами, подекуди по цивільних стріляють снайпери.

Навіть у день візиту Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша у Київ для зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським було вчинено обстріл міста двома ракетами, під час якого загинула журналістка.

Цифри жертв серед цивільного населення, які щодня оприлюднює УВКПЛ, занижені, оскільки дані з місць бойових дій надходять зі значним запізненням.

Нагадаємо, що Рада Безпеки ООН обговорює зараз проблеми захисту цивільного населення та цивільної інфраструктури в Україні в умовах російської агресії в рамках нещодавно ухваленого порядку денного роботи РБ на 2022 рік "Підтримання миру та безпеки України".

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