В ООН переконані, що "різдвяне перемир’я" у війні не замінить справедливого миру

Жодне тимчасове припинення вогню «не замінить справедливого миру відповідно до Статуту ООН та міжнародного права».

Про це сказав речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік, адже його запитали про заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо "різдвяного перемир’я".

Про це пише Укрінформ.

Нагадаємо, що Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вітає будь-яке перемир’я в Україні.

»Можливість перспективи цього святого періоду, з припиненням усіх бойових дій, завжди вітається Генеральним секретарем", - зауважив речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік.

"Різдвяне перемир’я" Путіна

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Росія хоче використати Різдво як прикриття. Він нагадав, що Кремль завжди використовує перепочинки на війні, щоб продовжити її з новою силою.

Тим часом ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін відмовився виконувати "перемир'я" Путіна. Окупанти на Різдво і надалі вбиватимуть українців.

Свою позицію щодо "різдвяного перемир’я" висловив американський президент Джо Байден. Він нагадав, що російські війська бомбили українські лікарні та житло і 25 січня, і на Новий рік.

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