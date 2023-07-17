В ООН підтвердили, що отримали від РФ повідомлення про її вихід із "зернової угоди"

В ООН сподіваються все ж схилити Росію до відновлення "зернової ініціативи".

Росія заявила, що виходить із "зернової ініціативи". Про це вони нібито офіційно повідомили турецьку та українську сторони і навіть секретаріат ООН.

Про це пише CNN.

"Всупереч задекларованим гуманітарним цілям, експорт українського продовольства майже одразу був переведений на суто комерційну основу і до останнього моменту був спрямований на обслуговування вузько егоїстичних інтересів Києва та Заходу", - заявили у Росії.

Там також стверджують, що Меморандум Росія-ООН не запрацював, як планувалося.

"Змушені констатувати, що жодне з п'яти системних завдань, передбачених Меморандумом Росія-ООН, не виконано", - сказали росіяни.

Вони додали, що будуть готові розглянути можливість відновлення "угоди" лише в тому випадку, якщо "Захід виконає свої зобов'язання" і фактично зніме санкції з російських добрив і продовольства.

У ООН підтвердили, що офіс Організації у Стамбулі отримав письмове повідомлення від Росії про те, що вони припиняють участь в "зерновій угоді".

"Генеральний секретар не припинить своїх зусиль щодо сприяння безперешкодному доступу до глобальних ринків продовольчих товарів і добрив як з України, так і з Російської Федерації для збереження глобальної продовольчої безпеки", – сказали в ООН.

Нагадаємо, в межах "зернової угоди" з порту Одеси 16 липня вийшло останнє судно. Цьому передувала заява російської сторони про відсутність підстав для подовження Чорноморської зернової ініціативи. Адже однією з умов для подовження дії угоди у Кремлі називали підключення до SWIFT "Россельхозбанка", чого так і не сталося.

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