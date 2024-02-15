В ООН прокоментували оголошення Росією у розшук чиновників сусідніх країн

Також в ООН прокоментували те, що у Росії ухвалили закон про конфіскацію майна за "фейки" щодо її загарбницької армії.
У Організації Об’єднаних Націй закликали Росію не робити кроків, які посилюють нинішню напруженість РФ з сусідніми країнами.
Про це заявив речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік на пресбрифінгу, відповідаючи на прохання Укрінформу прокоментувати повідомлення про те, що російські правоохоронці оголосили в розшук десятки високопосадовців і політиків країн Балтії та Польщі, зокрема прем’єр-міністра Естонії Каю Каллас.
"Ми не можемо коментувати рішення, ухвалені якимсь одним правоохоронним органом, – сказав Дюжаррік. – Ми б просто, з точки зору загальної ситуації в регіоні, закликали людей не робити нічого такого, що могло б посилити вже наявну напруженість".
Крім того, у представника ООН попросили прокоментувати те, що у Росії ухвалили закон про конфіскацію майна за "фейки" щодо її загарбницької армії.
"Це означає, що якщо ви публічно процитуєте слова Генерального секретаря ООН про вторгнення Росії в Україну, вас ув'язнять, а все майно конфіскують. Що ви думаєте про це?" – запитав кореспондент.
"У мене немає конкретного коментаря щодо цього закону, але я хотів би сказати, що ми, у будь-якій точці світу підтримуємо право на свободу вираження поглядів", – сказав речник.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МВС Росії оголосило у розшук прем’єр-міністерку Естонії Каю Каллас.
Пізніше офіційний Таллінн попросив представника Російської Федерації надати письмове пояснення цієї інформації.
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