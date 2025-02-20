В ООН відреагували на заяву Трампа про "нелегітимність" Зеленського

Заява президента США Дональда Трампа, що президент України Володимир Зеленський "диктатор" та є "нелегітимним" викликало критику в ООН.

Про це заявив офіційний представник генсека ООН Антоніу Гутерріша Стефан Дюжаррік, повідомляє Deutsche Welle.

Він наголосив на тому, що Організація Об'єднаних Націй вважає Зеленського легітимним лідером України, адже він керує державою після законних виборів. Про це заявив

"Президент Зеленський обіймає свою посаду після належним чином проведених виборів", - сказав Дюжаррік.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував заяву Дональда Трампа про те, що Україні "не слід було починати" війну. Німецький політик наголошує, що думка президента США не відповідає дійсності.

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