В ООН схвалили оновлену резолюцію щодо прав людини в окупованому Криму: подробиці

В ООН схвалили оновлену резолюцію щодо прав людини в окупованому Криму: подробиці

За резолюцію проголосували – 65 країн, проти - 25, утрималися - 85.

Генеральна Асамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна".

Про це пише Укрінформ.

За резолюцію проголосували – 65 країн, проти - 25, утрималися - 85.

Серед країн, які проголосували проти, крім Російської Федерації, - Вірменія, Білорусь, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Індія, Іран, Казахстан, Судан, Сирія, Киргизстан, Філіппіни, Сербія, Венесуела, Зімбабве.

Цьогорічна резолюція закликає країни ООН до співпраці в рамках міжнародної Кримської платформи.

У документі зазначається, що органи та посадові особи РФ, які діють у тимчасово окупованому Криму, є нелегітимним і мають називатися "окупаційними органами влади Російської Федерації".

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Генасамблея ООН висловлює занепокоєння фактом притягнення до відповідальності окупаційною владою осіб за оприлюднення доповідей генерального секретаря щодо стану прав людини у Криму, які лежать в основі резолюції.

Наголошується на неприпустимості політично мотивованих переслідувань, катувань та свавільних затримань і арештів, позасудових убивств, викрадень, примусового зникнення людей. Резолюція називає конкретні імена людей, який переслідує окупаційна влада – Емір-Усеін Куку, Галина Довгопола, Сервер Мустафаєв, Владислав Єсипенко, Наріман Джелял.

Документ звертає увагу обмеженнях, з якими стикаються українці, у тому числі корінний народ Криму - кримські татари - у реалізації своїх економічних, соціальних та культурних прав, включаючи право на працю, а також можливість зберігати свою самобутність, культуру й отримувати освіту українською та кримськотатарською мовами.

Вказується на факти знищення культурної та природної спадщини, незаконних археологічних розкопок, передачі культурних цінностей та переслідування релігійних традицій.

У резолюції висловлено занепокоєння мілітаризацією та асиміляцією молоді в Криму Російською Федерацією, зокрема військовим вишкілом дітей, запровадженням "військово-патріотичної" системи освіти.

Також вказується на незаконність перепису населення в АР Крим російською окупаційною владою.

Наголошується, що окупаційна влада зобов’язана забезпечити питною водою всіх жителів Криму, без дискримінації, для особистого та побутового споживання.

Силове захоплення Криму є порушенням міжнародного права, і окуповані території мають бути негайно повернуті Україні, підсумовується у резолюції.

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