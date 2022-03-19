В ООН відреагували на брехню Росії про створення біологічної зброї в Україні

В ООН відреагували на брехню Росії про створення біологічної зброї в Україні

Водночас у США заявили, що саме РФ досі підтримує програму розробки біологічної зброї.

В Організації Об’єднаних Націй заявили, що не мають інформації про жодну програму створення біологічної зброї, що б реалізувалася в Україні.

Про це заявила глава Організації з роззброєння Ідзумі Накаміцу на нараді Ради Безпеки у відповідь на нові звинувачення Росії.

"Організація Об’єднаних Націй не знає про жодні програми біологічної зброї", – заявила Накаміцу.

Зауважимо, що цю екстрену нараду скликали за ініціативою Росії після того, як представник держави в ООН Василь Небензя повідомив про нібито нові докази угоди від 2005 року між Україною та США щодо проведення досліджень біологічної зброї на українській території.

Накаміцу наголосила, що ООН не має ані мандату, ані можливостей для розслідування таких заяв, які підпадають під егіду Конвенції про біологічну зброю 1972 року. Цей договір, учасниками якого є і Україна, і РФ, фактично забороняє розробку, виробництво, придбання, передачу, накопичення та використання біологічної та токсичної зброї.

Представництво України в ООН назвало заяви Росії абсурдною підробкою та спробою виправдати агресію.

У свою чергу послиня США Лінда Томас-Грінфілд нагадала, що Рада вже чула "тираду дивних теорій змови" щодо біологічної зброї на своєму засіданні тиждень тому.

"Таких лабораторій немає ані біля кордону з Росією, ані деінде", – сказала вона.

Томас-Грінфілд зазначила, що саме Росія, а не Україна, тривалий час підтримує програму біологічної зброї, порушуючи міжнародне право. Дипломатка також назвала нові звинувачення росіян ознакою відчаю.

"Ця нарада є результатом ізоляції Росії як в Раді Безпеки ООН, так і на світовій арені", – сказала американська послиня.

Нагадаємо, раніше голова МОЗ України Віктор Ляшко звернувся до ВВОЗ з проханням спростувати фейки російської пропаганди про створення українцями біологічної зброї.