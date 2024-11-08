В ООН занепокоєні через перемогу Трампа: чому - деталі від Reuters

Організація Об'єднаних Націй непокоїться через повернення новообраного президента США Дональда Трампа до Білого дому.

Про повідомило Reuters з посиланням на кількох неназваних дипломатів організації.

Джерела видання наголошують, мовляв, причин для побоювань є декілька. Перша - це те, що Трамп може скоротити фінансування ООН. Друге - США можуть вийти з ключових міжнародних угод та інституцій, включно з ВООЗ та Паризькою угодою щодо клімату.

Зазначається, якщо США відступлять від мандата ООН, то це може відкрити двері для Китаю, який збільшує свій вплив у світовій дипломатії. За словами анонімного співрозмовника, у Пекіна з'явиться у такому разі можливість "представити себе прихильником номер один багатосторонності".

Втім, основне побоювання, пише Reuters, - це все фінансування. Адже Вашингтон є найбільшим донором ООН. Натомість Китай - другий. На частку Штатів припадає 22% основного бюджету ООН та 27% бюджету миротворчих операцій.

За даними ООН, адміністрація поки ще чинного президента Джо Байдена зараз заборгувала $995 млн за основним бюджетом ООН і $862 млн за бюджетом миротворчих операцій. Якщо США скоротять фінансування організації, основні роботи стануть неможливими.

"Секретаріат ООН весь рік знав, що може зіткнутися з поверненням Трампа. За лаштунками велося розсудливе планування того, як упоратися з можливими скороченнями бюджету США", – сказав директор Міжнародної кризової групи ООН Річард Гоуен.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що диктатор РФ Володимир Путін хоче перезавантажити відносини РФ і США. Диктатор висловив думку, мовляв, президентська кампанія Трампа висловила "бажання відновити відносини з Росією, допомогти покласти край українській кризі".

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