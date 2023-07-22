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В ООН засудили напади РФ на порти: страждають не лише українці, але і країни Глобального Півдня

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Олена КузьмичОлена Кузьмич
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В ООН засудили напади РФ на порти: страждають не лише українці, але і країни Глобального Півдня

Руйнування цивільної інфраструктури може становити порушення міжнародного гуманітарного права - ООН / Фото: Associated Press

Речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що Антоніу Ґуттеріш рішуче засуджує напади Росії на портові споруди в Одесі та інших портах Чорного моря України.

Про це пише «Голос Америки».

«Атаки суперечать зобов’язанням Російської Федерації в рамках Меморандуму про взаєморозуміння з ООН, в якому йдеться, що «Російська Федерація сприятиме безперешкодному експорту продовольства, соняшникової олії та добрив з контрольованих Україною чорноморських портів», – говориться у заяві Генерального секретаря.

Стефан Дюжаррік, речник Генерального секретаря, нагадав, що генсек раніше попереджав, що руйнування цивільної інфраструктури може становити порушення міжнародного гуманітарного права. Також він нагадав, що страждають від цих атак не лише українці, але і люди у країнах Глобального Півдня.

Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган хоче обговорити подовження "зернової угоди" з Путіним.

Є інформація, що має бути кілька раундів переговорів.

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Дата публікації
Перегляди
31
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