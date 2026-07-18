- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1463
- Час на прочитання
- 2 хв
В ОП готують Федорову надвпливову посаду і обговорюють заміну Сирському – ЗМІ
Західні партнери очікують, що Федоров погодиться обійняти нову посаду, яку неофіційно називають «miltech czar».
Колишньому міністру оборони України Михайлу Федорову можуть запропонувати посаду координатора розвитку військових технологій. Водночас на Банковій тривають обговорення щодо можливої заміни головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Про це з посиланням на джерела у Вашингтоні повідомляє видання ZN.UA.
За інформацією співрозмовників видання, західні партнери очікують, що Федоров погодиться обійняти нову посаду, яку неофіційно називають «miltech czar».
Як зазначає ZN.UA, у США та інших західних країнах термін «czar» не означає офіційну посаду, а використовується для позначення високопоставленого координатора, який отримує широкі повноваження для управління окремим стратегічним напрямом.
У випадку Федорова йдеться про можливу координацію розвитку військових технологій, виробництва озброєння, безпілотних систем і взаємодії між державою, військовими та оборонною промисловістю.
Водночас, за даними ZN.UA, на Банковій також розглядають питання можливої зміни головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Хто саме може очолити українське військо у разі кадрових змін, наразі не повідомляється.
Видання нагадує, що раніше про можливість заміни Сирського повідомляла й The Financial Times.
За інформацією газети, кадрове рішення можуть ухвалити, якщо президент знайде командувача, здатного забезпечити безперервність управління військами та зберегти стійкість оборони вздовж приблизно 1200-кілометрової лінії фронту.
Нагадаємо, в Україні вже третій день тривають акції протесту проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.
Сам Федоров 18 липня заявив у соцмережах, що «діалог є» та висловив упевненість, що «все вдасться».