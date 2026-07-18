В ОП готують Федорову надвпливову посаду і обговорюють заміну Сирському – ЗМІ

Федоров і Сирський / © ТСН

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Колишньому міністру оборони України Михайлу Федорову можуть запропонувати посаду координатора розвитку військових технологій. Водночас на Банковій тривають обговорення щодо можливої заміни головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це з посиланням на джерела у Вашингтоні повідомляє видання ZN.UA.

За інформацією співрозмовників видання, західні партнери очікують, що Федоров погодиться обійняти нову посаду, яку неофіційно називають «miltech czar».

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Як зазначає ZN.UA, у США та інших західних країнах термін «czar» не означає офіційну посаду, а використовується для позначення високопоставленого координатора, який отримує широкі повноваження для управління окремим стратегічним напрямом.

У випадку Федорова йдеться про можливу координацію розвитку військових технологій, виробництва озброєння, безпілотних систем і взаємодії між державою, військовими та оборонною промисловістю.

Водночас, за даними ZN.UA, на Банковій також розглядають питання можливої зміни головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Хто саме може очолити українське військо у разі кадрових змін, наразі не повідомляється.

Видання нагадує, що раніше про можливість заміни Сирського повідомляла й The Financial Times.

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За інформацією газети, кадрове рішення можуть ухвалити, якщо президент знайде командувача, здатного забезпечити безперервність управління військами та зберегти стійкість оборони вздовж приблизно 1200-кілометрової лінії фронту.

Нагадаємо, в Україні вже третій день тривають акції протесту проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Сам Федоров 18 липня заявив у соцмережах, що «діалог є» та висловив упевненість, що «все вдасться».

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