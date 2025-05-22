В ОП озвучили два кроки для припинення війни з РФ: подробиці

Андрій Єрмак / © Getty Images

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Україна пропонує розпочати новий етап врегулювання війни з Росією з масштабного обміну полоненими у форматі «1000 на 1000» та визначення місця для наступної зустрічі з представниками РФ.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі після онлайн-зустрічі з дипломатичними радниками лідерів країн Північної Європи та Балтії.

«Наша позиція чітка: першим кроком має стати домовленість про обмін полоненими у форматі „1000 на 1000“. Другим — визначення місця для наступної зустрічі з представниками РФ», — підкреслив Єрмак.

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Під час розмови Єрмак також поінформував про результати переговорів у Стамбулі, дипломатичних поїздок Володимира Зеленського до Італії, Ватикану, а також його спілкування з президентом США Дональдом Трампом та лідерами Євросоюзу.

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбулися переговори між українською та російською делегаціями. Після зустрічі міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що сторони обговорили ключові питання: припинення вогню та обмін полоненими.

«Також ми потенційно готуємо зустріч на рівні лідерів країн. Ми говорили про обмін тисячу на тисячу, ми працюємо також над іншими модальностями цього обміну», — сказав він.

Президент Володимир Зеленський також підтвердив, що тривають переговори про масштабний обмін військовополоненими за формулою «1000 на 1000», але наголосив — діти не можуть бути предметом торгу.

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Він наголосив, що повернення дітей має відбуватися безумовно.