- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 961
- Час на прочитання
- 1 хв
В ОП озвучили два кроки для припинення війни з РФ: подробиці
Окрема увага була приділена необхідності посилення санкційного тиску на Росію.
Україна пропонує розпочати новий етап врегулювання війни з Росією з масштабного обміну полоненими у форматі «1000 на 1000» та визначення місця для наступної зустрічі з представниками РФ.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі після онлайн-зустрічі з дипломатичними радниками лідерів країн Північної Європи та Балтії.
«Наша позиція чітка: першим кроком має стати домовленість про обмін полоненими у форматі „1000 на 1000“. Другим — визначення місця для наступної зустрічі з представниками РФ», — підкреслив Єрмак.
Під час розмови Єрмак також поінформував про результати переговорів у Стамбулі, дипломатичних поїздок Володимира Зеленського до Італії, Ватикану, а також його спілкування з президентом США Дональдом Трампом та лідерами Євросоюзу.
Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбулися переговори між українською та російською делегаціями. Після зустрічі міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що сторони обговорили ключові питання: припинення вогню та обмін полоненими.
«Також ми потенційно готуємо зустріч на рівні лідерів країн. Ми говорили про обмін тисячу на тисячу, ми працюємо також над іншими модальностями цього обміну», — сказав він.
Президент Володимир Зеленський також підтвердив, що тривають переговори про масштабний обмін військовополоненими за формулою «1000 на 1000», але наголосив — діти не можуть бути предметом торгу.
Він наголосив, що повернення дітей має відбуватися безумовно.