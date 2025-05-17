В ОП розкрили справжню причину, чому Путін не наважився на переговори із Зеленським

Сергій Лещенко / © УНІАН

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Російський диктатор Володимир Путін боїться особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, оскільки вона може стати точкою впливу для США — зокрема Дональда Трампа.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко в ефірі інформаційного марафону «Єдині новини».

За його словами, саме через позицію Трампа, який закликав до прямих переговорів, у Стамбулі й відбулася зустріч між делегаціями України та РФ. Однак Путін навмисно не приїхав, аби уникнути прямого тиску.

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«Путін не хотів опинитись віч-на-віч із Зеленським. У разі такої зустрічі до переговорів міг би долучитись Трамп, і тоді Путін був би змушений зупиняти вогонь. А це не входить у його плани», — пояснив Лещенко.

Він вважає, що Путін відправив на переговори делегацію низького рівня, аби «принизити Трампа» та продемонструвати небажання йти на серйозні домовленості. Радник наголосив, що Кремль прагне затягування війни, адже це дозволяє Путіну зберігати владу.

«Він тримається за війну як за інструмент легітимації. Якщо він не воює — він нікому не потрібен», — заявив Лещенко.

Лещенко додав, що раніше не було випадків, коли Росія могла нав’язувати США свій порядок денний, як вона намагається зробити зараз. Він також припустив, що можливі переговори між Путіним і Трампом можуть або зупинити війну, або стати останнім випробуванням для американської дипломатії.

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«Якщо зустріч відбудеться, і США не зможуть змусити Росію припинити вогонь, — тоді питання: хто взагалі в цьому світі може щось вирішити?» — підсумував він.

Нагадаємо, у Стамбулі відбулися перемовини між Україною та Росією. Вдалося обговорити обмін заручниками. Над його деталями нині працюють. Інша ключова тема — припинення вогню, але не виключено, що це питання може бути вирішене вже на більш високому рівні.

Проте за думкою керівника Центру громадської аналітики «Вежа» Валерія Клочока, нещодавня заява Володимира Путіна щодо готовності до переговорів з Україною у Стамбулі стала результатом зовнішнього тиску, зокрема з боку США.

Однак, російська делегація на чолі з Владиславом Мединським після переговорів заявила про «задовільний результат».

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