В ОП розповіли про очікування від мирного саміту на Мальті

На Мальті 28-29 жовтня пройде зустріч щодо "Формули миру", у якій візьмуть участь понад 50 учасників. Для України важливо, щоб цей процес продовжувався після Копенгагена і Джидди (де відбулись аналогічні саміти - ред.).

Про це в інтерв'ю Fox News розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Триває війна в Україні, ще одна війна на Близькому Сході. У цей момент важливо, щоб країни з різних континентів зібралися разом, сіли за стіл і поговорили про мир, про справедливий мир. Формула миру президента Зеленського унікальна, тому що йдеться не лише про те, як покласти край повномасштабному вторгненню Росії в Україну. Це також про кризу, з якою ми стикаємося через цю війну. І під кризою я маю на увазі продовольчу безпеку. Я маю на увазі енергію, екологію, гуманітарні питання, викрадених і незаконно депортованих українських дітей", - зазначив він.

Керівник ОП також додав, що важливо, щоб про ці питання говорили, і щоб відповідальні країни показали, що можуть говорити одна з одною, можуть домовитися поважати міжнародне право і, що найважливіше – як покласти край війні, як покласти край вбивствам невинних дітей.

Нагадаємо, Китай не братиме участь у мирному саміті щодо України на Мальті.

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