В ОП стривожили заявою про плани РФ захопити пів України 2026-го: в ISW оцінили, чи реально це

© Associated Press

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Заступник керівника ОП Павло Паліса заявив, що російські військові мають намір захопити половину України до кінця 2026-го. Втім, РФ навряд чи зможе досягнути такого значного прогресу за стислі терміни - з огляду на їхні нинішні наступальні можливості.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Заява Паліси

Паліса під час спілкування з журналістами заявив, що РФ, ймовірно, прагне захопити всю Донецьку та Луганську області до 1 вересня 2025-го та створити “буферну зону” вздовж північного українсько-російського кордону.

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Вже до кінця 2026-го, за інформацією Паліси, Москва має намір окупувати всю Україну на лівому березі Дніпра, захопити Одеську та Миколаївську області, позбавивши Україну доступу до Чорного моря.

Західні джерела опублікували мапу, яку член ОП показав американським чиновникам та журналістам. З неї випливає, що Росія хоче захопити приблизно 222 700 додаткових кв км України та утримувати загалом 336 300 кв км території до кінця 2026-го – майже вдвічі більше, ніж РФ утримувала станом на перший місяць повномасштабного вторгнення 2022-го. Загальна площа України, наголошують в ISW, становить приблизно 603 500 кв км.

Мапа Паліси. Джерело - ISW.

Можливості російського наступу

Мапа Паліси свідчить про те, що російські війська намагатимуться захопити та використати позиції в Запорізькій та Дніпропетровській областях для підтримки одночасних зусиль щодо захоплення решти Донецької та Луганської областей до 1 вересня 2025 року.

Залишається незрозумілим, наголошують американські фахівці, на якій підставі військові РФ зможуть захопити решту Донецької області протягом наступних трьох місяців або навіть просунутися на 50-80 кілометрів від нинішньої лінії фронту до адміністративних меж регіону.

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Окупанти протягом останніх 15 місяців просувалися на відстань від 30 до 50 км від околиць Авдіївки до своїх нинішніх позицій біля Покровська. Це значно повільніше, ніж темпи, необхідні для захоплення всієї Донеччини до 1 вересня.

Темпи російського просування, зображені на мапі, схоже, передбачають, що окупанти зможуть пробитися крізь фортечний пояс Костянтинівка-Краматорськ-Слов'янськ, що формують основу оборонних позицій ЗСУ в Донецькій області – зі швидкістю, яку російські війська ніколи не демонстрували під час повномасштабного вторгнення.

За оцінкою Паліси, армія РФ послідовно спробує захопити решту Херсонської області та створити “буферну зону” вздовж міжнародного кордону на півночі України до кінця цього року. Мапа показує, що окупанти спробують перейти річку Дніпро вбрід, повернути собі решту Херсонщини, незначно просунутися далі в Дніпропетровській області та створити оборонну “буферну зону” вздовж міжнародного кордону в Чернігівській, Сумській та Харківській областях до кінця 2025-го.

“Російському військовому командуванню, ймовірно, доведеться передислокувати значну кількість сил з інших районів лінії фронту для досягнення цих цілей, за умови, що міжнародні партнери України продовжуватимуть підтримувати Київ”, - йдеться у звіті.

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Однак окупантам буде важко захопити решту Херсонської області, бо це вимагатиме переправи через річку Дніпро, створення укріплення на її західному березі, захоплення самого Херсона, а потім - просування далі на захід і північ до адмінкордонів області.

“Ні українські, ні російські війська не проводили успішних масштабних операцій через річку Дніпро від моменту виходу РФ на лівий берег Херсонської області у листопаді 2022-го, а створення значних українських оборонних споруд на західному березі області після звільнення цієї території лише ще більше перешкоджатиме здатності Росії захопити решту Херсонщини”, - заявляють аналітики.

Цілі РФ

Серія посилених одночасних російських наступів на північ Чернігівської, Сумської та Харківської областей розпорошить людські ресурси та матеріали Росії вздовж усієї тисячокілометрової лінії фронту та, ймовірно, посилить обмеження. Однак заявлені оперативні цілі Росії до кінця 2025 року узгоджуються з давніми російськими вимогами до України щодо віддачі незаконно анексованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей і Криму.

“Заявлені цілі російського військового командування на 2026 рік виходять далеко за рамки офіційних територіальних вимог Росії та спрямовані на захоплення значної частини центральної України та більшої частини південної та східної України”, - зауважують в Інституті.

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За мапою Паліси, російським військам доведеться захопити дев'ять наразі неокупованих обласних центрів – Запоріжжя, Одесу, Миколаїв, Одесу, Дніпро, Харків, Суми, Чернігів та Полтаву – з приблизною довоєнною чисельністю населення понад 5,6 мільйона осіб.

Втім, Росія не захоплювала жодний обласний центр від березня 2022-го, коли російські війська захопили Херсон, а згодом втратили його через вісім місяців.

“Ця мета вимагатиме від російських військ просунення на понад 300 кілометрів від найвіддаленішої точки міжнародного кордону до Києва протягом наступних 18 місяців”, - підсумували в ISW.