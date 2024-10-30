В ОП відповіли, чи справді існують "переговори" з Росією щодо ударів по енергетиці

Стверджувати про "переговори" між Україною та Росією щодо припинення ударів по енергетиці є дивною логікою. РФ не відмовиться від атак по українській енергетиці, адже це її ключовий аргумент психоемоційного тиску на Київ та його партнерів.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав у коментарі "РБК-Україна".

Подоляк зазначив, що вже вчетверте чує про "переговори за посередництва Катару" щодо припинення ударів по енергетичних об'єктах. Однак щоразу ЗМІ посилаються на анонімні джерела.

За словами радника керівника ОП, з огляду на тип війни, який Росія вела до цього, країна-агресорка використовувала удари по енергетиці як ключовий аргумент психоемоційного тиску на Україну та її міжнародних партнерів. За словами Подоляка, ворог лише продовжує ескалацію: проводить ядерні навчання, закуповує ракети в інших країн, підтягує живу силу з КНДР.

"Ну трошки дивна логіка. Ну, як завжди, коли ми читаємо десь в західних медіа, що ті чи інші процеси відбуваються, для мене завжди незрозуміло, а на підставі якої логіки вони про це говорять? Тобто чому Росія має відмовитися від типу війни, яку вона веде, якщо вона не вміє по-іншому воювати?" – висловився радник голови президентського офісу.

Він ствердно відповів на запитання про те, чи потрібне комусь це інформаційне "вкидання". Ба більше, Подоляк попередив, що вони продовжуватимуться.

"Україна чітко фіксує: війна має закінчитися з посиланнями на міжнародне право і з безумовною відповідальністю Росії, зокрема фінансовою і зокрема за знищення енергетичних об'єктів в Україні", – наголосив радник керівника ОП.

Нагадаємо, видання Financial Time з посиланням на джерела повідомило, що Україна та Росія за посередництва Катару ведуть переговори про взаємне припинення ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури.

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