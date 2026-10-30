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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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В ОП відповіли на заяви Кремля про телефонну розмову Зеленського з Путіним

В ОП наголосили, що всі ключові питання необхідно обговорювати під час особистої зустрічі лідерів, а не телефонної розмови.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Зеленський і Путін

Зеленський і Путін / © Associated Press

Ключові питання, пов’язані із завершенням війни, мають вирішуватись безпосередньо на рівні лідерів України та Росії. Однієї телефонної розмови між президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним для досягнення домовленостей недостатньо.

Про це заявив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

За його словами, таким чином РФ намагається уникнути необхідності тристороннього формату на рівні лідерів.

«Логічно, що ключові питання треба вирішувати на рівні лідерів, але це саме зустріч і відповідні розмова, домовленість та гарантії, що очевидно складно реалізувати, коли це просто дзвінок», — сказав він.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін нібито готовий до телефонної розмови з українським лідером, але першим не телефонуватиме.

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