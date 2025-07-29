В ОП відреагували на обурення Китаю через санкції: єдина умова для їх скасування

Сі Цзіньпін / © Associated Press

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Китай закликав Україну зняти санкції з компаній, підозрюваних у постачанні товарів подвійного призначення до Росії. В Офісі Президента назвали реакцію Пекіна дипломатичною та підкреслили: для скасування обмежень є лише одна умова — припинити сприяти російській агресії.

Про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в коментарі “24 Каналу”.

Раніше Україна запровадила санкції проти низки іноземних компаній і осіб, які, за даними розвідки, допомагають Росії у війні. Серед них — китайські підприємства, що постачали до РФ дрони, оптичні прилади та електроніку.

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Михайло Подоляк заявив, що обурення Китаю є типовою дипломатичною реакцією:

“Пекін хоче продемонструвати, що лише він встановлює правила”.

За словами Подоляка, обмеження не були запроваджені безпідставно. Україна має докази, що поставлене обладнання використовується Росією для вбивства цивільного населення.

“Це не односторонні санкції. Це санкції у відповідь на конкретні дії. Якщо хтось постачає інструменти, які Росія свідомо застосовує проти мирного населення — це обґрунтоване рішення”, — наголосив він.

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Подоляк також зазначив, що Україна діє не самостійно: санкції узгоджуються з європейськими та американськими партнерами. Ухваленню рішень передує аналіз даних від розвідки та міністерств юстиції в Україні та інших країнах.

Як підкреслили в ОП, мета санкцій — не конфронтація з Китаєм, а обмеження військово-промислової підтримки РФ. Якщо торгівля технологіями, які використовуються проти українських цивільних, припиниться — санкції можуть бути переглянуті.

Нагадаємо, 27 липня Україна ввела санкції проти компаній, причетних до обслуговування тіньового танкерного флоту Росії, а також до постачання рідкісноземельних металів, що використовуються для виробництва дронів держави-агресора.

У відповідь Пекін заявив, що обмеження проти китайських фінансових установ нібито не мають правового підґрунтя в межах міжнародного права, оскільки не були схвалені Радою Безпеки ООН. Крім того, китайська сторона стверджує, що не надає жодній зі сторін летальну зброю та “жорстко контролює експорт продукції подвійного призначення”.

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