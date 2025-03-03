В ОП вказали на проблему в налагодженні стосунків США та РФ: є речі, які неможливо змінити

Російська жага до руйнування та недоговороспроможність – це абсолютна, фізична константа, зазначив Михайло Подоляк.

В Офісі президента вказали на проблему в налагодженні стосунків США та РФ.

Про це радник керівнка Офісу президента Михайло Подоляк написав у Telegram.

"За традицією кожна президентська адміністрація у США за важливу мету зовнішньої політики на початкових етапах ставить покращення відносин… із Москвою. Що цілком логічно, зважаючи на загрозу, яку РФ, країна з величезним ядерним арсеналом, може становити для світу. І це до певної міри можна було б вважати дієвою стратегією стримування, якою хоче скористатися домінантний глобальний гравець. Якби йшлося не про Росію з її одвічною неадекватністю", – зазначив він.

Подоляк нагадав, як Буш-старший намагався відмовити Україну від проголошення незалежності. Під певним тиском Білла Клінтона вся українська ядерна зброя була передана РФ під будапештські "гарантії" безпеки. Пані Клінтон, державний секретар при Обамі, вручала Лаврову кнопку з написом perezagruzka, щиро розраховуючи на те, що цей субʼєкт розуміє хоч якусь мову дипломатії. Барак Обама порадив західним демократіям обережно реагувати на захоплення Криму, що породило в РФ упевненість у своїй безкарності.

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Радник керівника ОП зазначив, що список американських кроків назустріч Кремлю можна продовжувати довго.

"Чому їх було так багато? Тому що кожен попередній, на жаль, для світу, абсолютно прогнозовано завершувався крахом. Покоління американських політиків змінюються, але сталою залишається нездатність РФ дотримуватися правил цивілізованого співіснування держав. Щоразу після короткого "потепління" – нова війна, політичні вбивства, втручання в чужі вибори, спроби зруйнувати міжнародний порядок. Тому що це Росія, "русский мир" і російська традиція все ламати / атакувати…", – написав він.

Подоляк назвав одну з основних причин кризи у стосунках між США та Росією.

"Кожна нова адміністрація США вважає, що причиною кризи у стосунках з РФ є невдала дипломатія попередньої. Це зовсім не так. Є речі, які неможливо змінити попри всі зусилля. Російська жага до руйнування є однією з них. Російська недоговороспроможність – це абсолютна, фізична константа", – резюмував він.

Нагадаємо, невдовзі Дональд Трамп виступить перед Конгресом з ключовим зверненням: чого очікувати.

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