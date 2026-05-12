В ОП заявили, що угода з Росією неможлива: як діятимуть далі

Михайло Подоляк / © Associated Press

Станом на зараз домовитися про мирну угоду з Росією неможливо. Тому бойові дії триватимуть.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, передає «24 канал».

Подоляк запевнив, що Україна і надалі завдаватиме далекобійних ударів по російській військовій інфраструктурі. Йдеться про удари по підприємствах, знищення логістики тощо.

Також радник голови ОП вважає, що в Росії вже фіксують «депресивні настрої щодо війни в інформаційному просторі».

«Ця істерика (в Росії — Ред.) підкреслила одну важливу річ. Україна почала робити такі дії щодо Росії, які ніхто раніше не хотів робити. Ми примушуємо Росію до відповідальності. Ці удари по РФ — це примус до миру», — зазначив Подоляк.

Раніше в МЗС заявили, що Україна запропонувала Кремлю продовжити часткове припинення вогню, проте Росія відповіла масованим ударом по цивільних об’єктах.

