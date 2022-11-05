Подоляк підкреслив, що президенту країни-агресорки не місце на саміті "Великої двадцятки".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що присутність кремлівського диктатора Путіна на саміті G20 є великою помилкою, яку ще не пізно виправити.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Подоляк підкреслив, що Росія має бути ізольованою від цивілізованого світу за геноцид, який вона чинить в Україні.

"Присутність Путіна на G20 – це абсолютно неправильний сигнал для глобальних політичних еліт. Особливо для охочих одягти "корону автократа". Точку неповернення пройдено: хто чинить геноцид в Україні – має бути ізгоєм, ізольованим від цивілізованого світу. Ще не пізно це виправити", – підкреслив він.

Присутність Путіна на #G20 – це абсолютно неправильний сигнал для глобальних політичних еліт. Особливо для бажаючих одягти «корону автократа». Точку неповернення пройдено: хто чинить геноцид в – має бути ізгоєм, ізольованим від цивілізованого світу. Ще не пізно це виправити. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 5, 2022

Путін на G20

Російський президент Володимир Путін 27 жовтня припустив, що може особисто вирушити на саміт G20 на Балі.

На думку українського політика і дипломата Романа Безсмертного, кремлівський диктатор хоче зробити це для того, щоб показати це як "перемогу" росіянам.

У МЗС України вимагають виключити Росію зі списку запрошених на саміт і вигнати її з G20.