В ОП запропонували завдати удари по заводам дронів в Ірані: "Не може така держава безкарно це робити далі"

Подоляк вважає, що санкцій та ембарго буде недостатньо, аби покарати Тегеран.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що визнання Іраном постачання Росії дронів нібито до початку повномасштабної війни в Україні виглядає безглуздим.

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

"Трошки дивно виглядає це визнання передачі Росії дронів. Тобто вони передали перед війною більше тисячі дронів, які почали використовувати лише після того, як росіяни програли практично війну на полі бою. Тобто замість того, щоб знищувати нашу критичну інфраструктуру, вони 8 місяців лежали на складах?", – заявив радник голови Офісу президента.

Також він закликав покарати Іран за постачання дронів.

"Мені здається, що необхідно не просто санкції, або ж ембарго вводити, мені здається, що можна було б наносити конкретні удари по виробництву дронів та балістичних ракет тощо. Не може така держава безкарно це робити далі", – відзначив Подоляк.

Іранські дрони у війні проти України

У суботу, 5 листопада, іранський міністр вперше визнав, що його країна постачала дрони Росії, але нібито за кілька місяців до повномасштабного вторгнення РФ.

У Міністерстві закордонних справ відреагували на цю заяву. Речник українського МЗС Олег Ніколенко наголосив, що "Україна навчена довіряти лише фактам".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що слова іранського міністра – брехня. Він наголосив, що ніхто з терористів чи їхніх спільників не залишиться непокараним.