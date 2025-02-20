В ОП заявили, що США демонструють "дивну зацікавленість у реалізації формули Путіна"

Рішення уряду США про вихід з Афганістану спровокувало свого часу ланцюг важких криз, зокрема внутрішньоамериканську. І якщо США дозволять Росії захопити Україну, західна аудиторія відреагує ще жорсткіше.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Якщо РФ буде дозволено досягти її цілей в Україні за часів президентства пана Трампа, західна аудиторія відреагує ще жорсткіше. Адже наш спротив став символом боротьби за свободу, демократію, міжнародний порядок і гарантовані правила", – пише Подоляк у Telegram.

Радник голови ОП поскаржився, що зараз інтереси наших союзників стають менш зрозумілими, тоді як раніше вони були очевидними: підтримка України мала запобігти подальшій агресії біля кордонів НАТО та зростанню глобальної нестабільності.

"Сьогодні американські союзники демонструють дивну зацікавленість у реалізації "формули Путіна з приниження Заходу". Закриття Україні доступу до НАТО, примушування до територіальних поступок без гарантій безпеки є ризиком не лише для нашого суверенітету", – каже радник Єрмака.

На думку Подоляка, йдеться про загрозу для глобальної позиції США, підрив довіри до Білого дому в Азії, на Близькому Сході та серед найближчих європейських партнерів.

Показовим радник ОП називає той факт, що Путін вдається до ескалації, навіть отримавши зі Сполучених Штатів сигнали про готовність до поступок.

"Після заяв президента Трампа кількість повітряних атак на Україну та "м’ясних штурмів" на позиції ЗСУ різко зростає. Це нагадує, що агресора не зупинити без реального тиску, від економічних санкцій до масштабних постачань зброї. Лише так можна досягти сталого миру і глобального домінування, якщо саме такою досі є мета США", – підсумував Подоляк.

Раніше повідомлялося про те, що Трамп знову накинувся зі звинуваченнями на Зеленського.

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