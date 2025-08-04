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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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В ОПУ пояснили, чому Медведєв "затих" із ядерними погрозами

Концепція «мир через силу» щодо Росії працює.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
В ОПУ пояснили, чому Медведєв "затих" із ядерними погрозами

© Associated Press

В Офісі президента прокоментували стримування ядерних погроз путінського посіпаки Дмитра Медведєва. Це сталося через розміщення атомних човнів США.

Про це написав керівник ОПУ Андрій Єрмак.

У дописі посадовця йдеться про «російського алкоголіка». Не складно здогадатися, що мова про Дмитра Медведєва.

«Тільки зʼявилися американські атомні підводні човни, одразу замовк один російський алкоголік, який обіцяв ядерну війну в своєму Х», — іронічно зазначив Єрмак.

Він додає, що наш сусід сприймає лише такий підхід.

«Росія розуміє тільки силу», — наголосив він.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що у відповідь на «ядерні погрози» Дмитра Медведєва віддав наказ про розміщення двох атомних підводних човнів.

Він пояснив це тим, що такі «провокаційні заяви» з боку заступника голови Ради безпеки РФ вимагають запобіжних заходів.

«Я наказав розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах — про всяк випадок, якщо ці дурні та провокаційні заяви будуть чимось більшим, ніж просто балачки. Слова дуже важливі та часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Сподіваюся, це не буде один із таких випадків», — зазначив Трамп.

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