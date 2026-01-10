- Дата публікації
В ОПУ розповіли, хто може очолити Міністерство юстиції
Керівництво ОП домовилось про підтримку Маслова на чолі Мін’юсту.
Кандидатом на посаду міністра юстиції України визначено Дениса Маслова, у разі підтримки Верховною Радою він очолить міністерство.
Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра після робочої зустрічі з керівником ОП Кирилом Будановим та кандидатом на посаду глави Мін’юсту у соцмережі Facebook.
«Кандидатом на посаду міністра юстиції є Денис Маслов. Якщо Верховна Рада підтримає його кандидатуру, він очолить Міністерство», — зазначила Мудра.
Вона наголосила, що під час зустрічі сторони домовилися про координацію дій та взаємну підтримку у реалізації державної політики у сфері юстиції.
«Сьогодні мала конструктивну й фахову розмову з керівником Офісу Президента Кирилом Будановим та кандидатом на посаду міністра юстиції Денисом Масловим. Домовилися про спільну роботу, координацію дій і взаємну підтримку в реалізації політики у сфері юстиції», — сказала вона.
Мудра висловила впевненість, що у разі призначення Маслов зможе трансформувати Міністерство юстиції.
«Впевнена, що під його керівництвом Міністерство юстиції трансформується з процедурного адміністратора в орган, який справді формує правову політику в державі і є головним адвокатом держави», — наголосила вона.
Водночас Мудра підтвердила, що залишається на посаді заступниці керівника Офісу президента та продовжить опікуватися питаннями юстиції й міжнародної політики щодо притягнення Російської Федерації до відповідальності за збройну агресію.
«Я залишаюся на посаді заступниці керівника Офісу Президента України і продовжу роботу над забезпеченням справедливості для України та українців на міжнародному треку», — додала вона.
