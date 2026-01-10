ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
61
Час на прочитання
2 хв

В ОПУ розповіли, хто може очолити Міністерство юстиції

Керівництво ОП домовилось про підтримку Маслова на чолі Мін’юсту.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Мінюст

Мінюст / © Судово-юридична газета

Кандидатом на посаду міністра юстиції України визначено Дениса Маслова, у разі підтримки Верховною Радою він очолить міністерство.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра після робочої зустрічі з керівником ОП Кирилом Будановим та кандидатом на посаду глави Мін’юсту у соцмережі Facebook.

«Кандидатом на посаду міністра юстиції є Денис Маслов. Якщо Верховна Рада підтримає його кандидатуру, він очолить Міністерство», — зазначила Мудра.

Вона наголосила, що під час зустрічі сторони домовилися про координацію дій та взаємну підтримку у реалізації державної політики у сфері юстиції.

«Сьогодні мала конструктивну й фахову розмову з керівником Офісу Президента Кирилом Будановим та кандидатом на посаду міністра юстиції Денисом Масловим. Домовилися про спільну роботу, координацію дій і взаємну підтримку в реалізації політики у сфері юстиції», — сказала вона.

Мудра висловила впевненість, що у разі призначення Маслов зможе трансформувати Міністерство юстиції.

«Впевнена, що під його керівництвом Міністерство юстиції трансформується з процедурного адміністратора в орган, який справді формує правову політику в державі і є головним адвокатом держави», — наголосила вона.

Водночас Мудра підтвердила, що залишається на посаді заступниці керівника Офісу президента та продовжить опікуватися питаннями юстиції й міжнародної політики щодо притягнення Російської Федерації до відповідальності за збройну агресію.

«Я залишаюся на посаді заступниці керівника Офісу Президента України і продовжу роботу над забезпеченням справедливості для України та українців на міжнародному треку», — додала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський заявляв, що кандидатура на посаду міністра юстиції вже визначена.

Дата публікації
Кількість переглядів
61
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie