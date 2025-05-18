В ОПУ сказали, чого очікують від можливої розмови Зеленського і Трампа

Михайло Подоляк / © Associated Press

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Україна очікує на телефонну розмову Зеленського і Трампа. Лідери мають обговорити питання війни і миру.

Про це в ефірі “Ми Україна” сказав радник ОПУ Михайло Подоляк.

“Очікуємо можливу телефонну розмову з Трампом. Всі налаштовані на активний дипломатичний період, коли треба обговорити питання війни і миру" саме через інструменти дипломатії, де глобальним посередником є президент США”, — наголосив Подоляк.

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У Європі усі зустрічі присвячуються питанню: чи можна про щось домовлятися з Росією?

“Я не бачу тут, безумовно, сценаріїв без використання інструментів примусу. Саме з нашими європейськими партнерами президент активно обговорює інструменти тиску, зокрема санкційні”, — зазначив Подоляк.

Раніше у Bloomberg написали, що президент США Дональд Трамп чинить тиск на українське керівництво, закликаючи розпочати переговори з Росією без попереднього досягнення перемир’я. Такий підхід викликає серйозну стурбованість серед країн Європейського Союзу. Європейські лідери побоюються, що переговори без припинення бойових дій можуть поставити Україну у вкрай невигідне становище, а також легалізувати подальшу агресію Росії.

Йдеться про те, що деякі союзники по НАТО неофіційно обговорюють потенційні наслідки тиску Вашингтона на Київ, зокрема можливу дестабілізацію внутрішньої політичної ситуації в Україні та зростання антизахідних настроїв серед населення.

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Джерела видання також зазначають, що адміністрація Трампа хоче пришвидшити врегулювання конфлікту, але не пропонує чіткого механізму гарантій безпеки для України у разі припинення опору без припинення вогню з боку Росії.