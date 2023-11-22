В Орбана з'явилися умови для розблокування допомоги Україні: що вимагає

Угорщина продовжує блокувати допомогу Україні від ЄС. Тепер навколо цього у Орбана з'явилися нові вимоги, які він передав очільнику Європейської Ради Шарлю Мішелю.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує заблокувати всю допомогу ЄС для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери союзу не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

Про це йдеться в листі Орбана, адресованому очільнику Європейської Ради Шарлю Мішелю, пише Politico.

Угорський лідер заявляє, що жодні рішення щодо фінансування для України, початок переговорів про вступ до ЄС або подальших санкцій проти Росії не можуть бути ухвалені до тих пір, поки не відбудеться "стратегічна дискусія" під час зустрічі лідерів в Брюсселі в середині грудня.

"Європейська Рада повинна підбити підсумки реалізації та ефективності нашої нинішньої політики щодо України, включаючи різні програми допомоги", - пише Орбан у листі.

Він також запитує, чому Європа повинна продовжувати підтримувати Україну в той час, коли США, які надали основну частину військової допомоги Києву, можуть відмовити в підтримці через партійні суперечки.

"Європейська Рада повинна провести відверту і відкриту дискусію про реалістичність стратегічних цілей ЄС в Україні. Чи вважаємо ми все ще реалістично досяжними ці цілі? Чи ця стратегія стійка без потужної підтримки з боку США? Чи можемо ми сприймати постійну підтримку з боку США як належне? Як ми уявляємо собі архітектуру безпеки Європи після війни?" - йдеться в листі Орбана.

Орбан також заявляє, що "Європейська Рада не в змозі ухвалити ключові рішення щодо запропонованих гарантій безпеки або додаткової фінансової підтримки України, схвалити подальше посилення режиму санкцій ЄС або домовитися про майбутнє процесу розширення, якщо не буде знайдено консенсусу щодо нашої майбутньої стратегії щодо України".

Нагадаємо, раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан дав завдання своєму державному секретарю оголосити про нові національні консультації, які, найімовірніше, будуть повними маніпулятивних запитань про Україну та її членство у ЄС.

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