В Орбана заявили, що Трамп мусить подзвонити Путіну: деталі

В Угорщині вважають, що всі канали зв’язку з агресоркою Росією повинні бути відновлені.

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повинен зателефонувати диктатор РФ Володимиру Путіну, аби відкрити лінію зв’язку із Москвою та сприяти припиненню вогню в Україні.

Про це заявив політдиректор та радник угорського прем’єра Віктора Орбана - Балаж Орбан в інтерв’ю агентству Bloomberg.

З його слів, як тільки випаде нагода, то всі канали зв’язку з агресоркою Росією повинні бути відновлені. Втім, політик вважає, що заява Трампа про його здатність "завершити війну за 24 години", ймовірно, буде важким процесом.

"Миротворчий процес – це, з дипломатичної точки зору, дуже складне питання, яке має полягати, насамперед, у відновленні каналів зв’язку, а потім – у розмові про короткострокове припинення вогню. Що раніше ми це почнемо, то краще для всіх", - висловився Балаж Орбан.

За його словами, угорський та американський лідери, які неодноразово хвалилися дружніми стосунками, вже поговорили телефоном після перемоги Трампа на виборах.

Своєю чергою, у Bloomberg вважають, що Віктор Орбан вже висловив ідею перегляду ухваленого G7 кредиту для України у розмірі $50 млрд, який було схвалено попри неодноразові спроби Угорщини торпедувати його в ЄС. Тим часом радник угорського прем’єра передбачив, що після вступу Трампа на посаду США можуть переглянути домовленість:

"Інший спосіб мислення вимагає іншого управління активами з американської сторони", – наголосив він.

Нагадаємо, після перемоги Дональда Трампа прем'єр Угорщини Віктор Орбан закликав ЄС переглянути допомогу для України. Також Орбан заявив, що перші кроки у виробленні нової стратегії можуть зробити вже цього четверга на неформальному саміті Європейського союзу у Будапешті.

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