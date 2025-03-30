Якщо Росія зупинить війну, щоб відновити сили, то потім знову нападе на Україну, а не Європу — журналіст

Диктатор Путін / © Associated Press

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Якщо Росія вирішить припинити війну на деякий час, щоб відновити власні сили, то ареною для нової війни стане знову Україна, а не Європа.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников.

Він заявив, що кремлівський диктатор Путін буде воювати проти України стільки часу, скільки йому будуть дозволяти економічні та людські ресурси, але вони закінчаться. Разом з тим він закликав не довіряти «конспірологам», які вважають, що якщо Росія припинить війну проти України, то вона буде готуватись до війни проти Європи.

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«Очевидно, що у 20-х роках XXI століття, а можливо, і на початку 30-х, таких ресурсів не буде. Тоді може знадобитися час для їх відновлення. Ми багато говоримо, що Росія, якщо вона закінчить війну в Україні, — це говорить керівник німецької розвідки, їй буде потрібно півтора-два роки для відновлення збройних сил, і тоді вона може напасти на Європу. Наші великі конспірологи, прекрасні співвітчизники говорять: „О, то Європі вигідно, щоб Росія воювала з Україною. Поки вона воює з Україною, вона ж не може напасти на Європу, то вони будуть утримувати цю війну“. Давайте ви подивитесь на цю ситуацію з іншого боку. Війна закінчиться. Все буде так, як говорить начальник німецької розвідки. Росія за рік, півтора-два відновить свій воєнний ресурс, мобілізує ще людей в армію, закумулює гроші для того, щоб створити нову велику армію найманців. Тільки вдарить вона не по Європі, а знову по Україні, з новими силою, ракетами, дронами, в нових напрямках», — зазначив він.

На думку Портникова, ймовірність нової війни Росії проти України складає 75%, якщо Захід не надасть реальних гарантій безпеки.

«Водночас не виключено, що це не буде Україна чи лише Україна, це можуть бути країни Балтії. За умов перебування Трампа у Білому Домі, такий сценарій також є цілком реальним, оскільки існує відповідне вікно можливостей. Але поки Трамп є в Білому Домі, Україна є ідеальною жертвою для Росії. Такі зараз десятиріччя. Ви вже знаєте дату, коли знову доведеться пакувати тривожні валізи чи йти до ТЦК. Це через півтора-два роки після закінчення війни. Все дуже просто, ви, принаймні, своє життя можете планувати», — каже Портников.

Раніше повідомлялося, що в Євросоюзі сприймають заяву диктатора Путіна щодо можливості «зовнішнього управління» Україною як пропаганду.

Ми раніше інформували, що заступник керівника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький відповів, коли Кремль планує завершити війну.