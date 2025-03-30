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Якщо Росія зупинить війну, щоб відновити сили, то потім знову нападе на Україну, а не Європу — журналіст
Путін буде воювати проти України стільки часу, скільки йому будуть дозволяти економічні та людські ресурси.
Якщо Росія вирішить припинити війну на деякий час, щоб відновити власні сили, то ареною для нової війни стане знову Україна, а не Європа.
Таку думку висловив журналіст Віталій Портников.
Він заявив, що кремлівський диктатор Путін буде воювати проти України стільки часу, скільки йому будуть дозволяти економічні та людські ресурси, але вони закінчаться. Разом з тим він закликав не довіряти «конспірологам», які вважають, що якщо Росія припинить війну проти України, то вона буде готуватись до війни проти Європи.
«Очевидно, що у 20-х роках XXI століття, а можливо, і на початку 30-х, таких ресурсів не буде. Тоді може знадобитися час для їх відновлення. Ми багато говоримо, що Росія, якщо вона закінчить війну в Україні, — це говорить керівник німецької розвідки, їй буде потрібно півтора-два роки для відновлення збройних сил, і тоді вона може напасти на Європу. Наші великі конспірологи, прекрасні співвітчизники говорять: „О, то Європі вигідно, щоб Росія воювала з Україною. Поки вона воює з Україною, вона ж не може напасти на Європу, то вони будуть утримувати цю війну“. Давайте ви подивитесь на цю ситуацію з іншого боку. Війна закінчиться. Все буде так, як говорить начальник німецької розвідки. Росія за рік, півтора-два відновить свій воєнний ресурс, мобілізує ще людей в армію, закумулює гроші для того, щоб створити нову велику армію найманців. Тільки вдарить вона не по Європі, а знову по Україні, з новими силою, ракетами, дронами, в нових напрямках», — зазначив він.
На думку Портникова, ймовірність нової війни Росії проти України складає 75%, якщо Захід не надасть реальних гарантій безпеки.
«Водночас не виключено, що це не буде Україна чи лише Україна, це можуть бути країни Балтії. За умов перебування Трампа у Білому Домі, такий сценарій також є цілком реальним, оскільки існує відповідне вікно можливостей. Але поки Трамп є в Білому Домі, Україна є ідеальною жертвою для Росії. Такі зараз десятиріччя. Ви вже знаєте дату, коли знову доведеться пакувати тривожні валізи чи йти до ТЦК. Це через півтора-два роки після закінчення війни. Все дуже просто, ви, принаймні, своє життя можете планувати», — каже Портников.
Раніше повідомлялося, що в Євросоюзі сприймають заяву диктатора Путіна щодо можливості «зовнішнього управління» Україною як пропаганду.
Ми раніше інформували, що заступник керівника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький відповів, коли Кремль планує завершити війну.