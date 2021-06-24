В останньому перед відпусткою випуску ток-шоу "Право на владу" підсумують політичний сезон і спрогнозують майбутнє України на осінь

У четвер, 24 червня, о 22:20 на телеглядачів "1+1" чекає новий випуск суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу".
У прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" 24 червня обговорять те, з яким результатом Україна наближається до періоду затишшя під час літніх відпусток.
Ведуча ток-шоу Наталія Мосейчук під час ефіру подискутує про те, які інтриги та потрясіння чекають Україну восени та які виклики стануть головними випробуваннями для нас і для влади. Частину відповідей глядачі дізнаються з інтерв'ю президента Володимира Зеленського, яке також обговорять з учасниками програми.
Незабаром Зеленський має зустрітись з президентом США Джо Байденом та канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель.Експерти і політики також спробують відповісти на запитання, чого очікувати від цих зустрічей і чи вдасться Зеленському, попри невеликий досвід у політиці, отримати максимум користі для України від цих контактів.
У програмі візьмуть участь:
- перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук,
- міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко,
- голова комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький,
- епідеміологиня Наталія Виноград,
- радник керівника Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов,
- народна депутатка від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук,
- волонтер, радник міністра оборони (2014-2019) Олексій Мочанов,
- головний редактор інтернетпорталу "РБК-Україна" Сергій Щербина,
- народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич,
- політичний експерт Володимир Фесенко,
- правник, очільник "Центру конституційного моделювання" Геннадій Друзенко.
Новий випуск ток-шоу "Право на владу" дивіться вже сьогодні, 24 червня, на телеканалі "1+1" о 22:20, а, також, в онлайн-трансляції на сторінках ТСН у Facebook і YouTube. Зауважимо, що сьогодні буде останній випуск програми "Право на владу" перед тим, як проєкт піде на перерву до кінця серпня.