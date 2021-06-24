В останньому перед відпусткою випуску ток-шоу "Право на владу" підсумують політичний сезон і спрогнозують майбутнє України на осінь

В останньому перед відпусткою випуску ток-шоу "Право на владу" підсумують політичний сезон і спрогнозують майбутнє України на осінь

У четвер, 24 червня, о 22:20 на телеглядачів "1+1" чекає новий випуск суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу".

У прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" 24 червня обговорять те, з яким результатом Україна наближається до періоду затишшя під час літніх відпусток.

Ведуча ток-шоу Наталія Мосейчук під час ефіру подискутує про те, які інтриги та потрясіння чекають Україну восени та які виклики стануть головними випробуваннями для нас і для влади. Частину відповідей глядачі дізнаються з інтерв'ю президента Володимира Зеленського, яке також обговорять з учасниками програми.

Незабаром Зеленський має зустрітись з президентом США Джо Байденом та канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель.Експерти і політики також спробують відповісти на запитання, чого очікувати від цих зустрічей і чи вдасться Зеленському, попри невеликий досвід у політиці, отримати максимум користі для України від цих контактів.

У програмі візьмуть участь:

перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук,

міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко,

голова комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький,

епідеміологиня Наталія Виноград,

радник керівника Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов,

народна депутатка від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук,

волонтер, радник міністра оборони (2014-2019) Олексій Мочанов,

головний редактор інтернетпорталу "РБК-Україна" Сергій Щербина,

народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич,

політичний експерт Володимир Фесенко,

правник, очільник "Центру конституційного моделювання" Геннадій Друзенко.

Новий випуск ток-шоу "Право на владу" дивіться вже сьогодні, 24 червня, на телеканалі "1+1" о 22:20, а, також, в онлайн-трансляції на сторінках ТСН у Facebook і YouTube. Зауважимо, що сьогодні буде останній випуск програми "Право на владу" перед тим, як проєкт піде на перерву до кінця серпня.

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