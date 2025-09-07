- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 104
- Час на прочитання
- 1 хв
В оточенні Путіна зростає кількість противників війни — Буданов
Водночас є і ті, хто продовжує підтримувати війну заради власного бізнесу.
В оточенні російського диктатора Путіна кількість тих, хто виступає за припинення війни з Україною, значно зросла.
Про це повідомив начальник ГУР МО України Кирило Буданов в інтерв’ю «Апостроф TV«.
За його словами, серед противників війни є навіть ті, хто не підтримував її з самого початку.
«Це правда. Один із небагатих, хто був проти цього, — Козак, який відповідав за переговори з Україною. Не можна сказати, що він був проти, але він не підтримував початок війни», — зазначив Буданов.
Він підкреслив, що зараз у Кремлі спостерігаються полярні позиції: одні виступають за продовження війни, інші — за її зупинку.
«Кількість тих, хто виступає за те, щоб зупинятись, за останній час значно зросла», — повідомив начальник ГУР.
Буданов також зауважив, що серед російського бізнесу думки поділені.
«Є ті, хто заробляє на війні — виробляють озброєння, паливо, забезпечують військових. Це дискусійне питання», — сказав він.
Раніше Буданов заявляв, що Росія може оголосити нову мобілізацію, і це, на жаль, є реальною загрозою.
Ми раніше інформували, що Путін заявив, що вважає нинішню українську владу «нелегітимною», а тому, з його слів, укласти мирну угоду з нею неможливо. Такі заяви «фюрера» фактично виключають можливість серйозних мирних переговорів.