Диктатор Путін / © Associated Press

Реклама

В оточенні російського диктатора Путіна кількість тих, хто виступає за припинення війни з Україною, значно зросла.

Про це повідомив начальник ГУР МО України Кирило Буданов в інтерв’ю «Апостроф TV«.

За його словами, серед противників війни є навіть ті, хто не підтримував її з самого початку.

Реклама

«Це правда. Один із небагатих, хто був проти цього, — Козак, який відповідав за переговори з Україною. Не можна сказати, що він був проти, але він не підтримував початок війни», — зазначив Буданов.

Він підкреслив, що зараз у Кремлі спостерігаються полярні позиції: одні виступають за продовження війни, інші — за її зупинку.

«Кількість тих, хто виступає за те, щоб зупинятись, за останній час значно зросла», — повідомив начальник ГУР.

Буданов також зауважив, що серед російського бізнесу думки поділені.

Реклама

«Є ті, хто заробляє на війні — виробляють озброєння, паливо, забезпечують військових. Це дискусійне питання», — сказав він.

Раніше Буданов заявляв, що Росія може оголосити нову мобілізацію, і це, на жаль, є реальною загрозою.

Ми раніше інформували, що Путін заявив, що вважає нинішню українську владу «нелегітимною», а тому, з його слів, укласти мирну угоду з нею неможливо. Такі заяви «фюрера» фактично виключають можливість серйозних мирних переговорів.