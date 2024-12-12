В Польщі назвали умову участі своїх військ у миротворчій місії в Україні

Польща допускає можливість участі польських військ у миротворчій місії в Україні під егідою НАТО. Втім, у цьому плані Варшава в першу чергу захищати свої інтереси

Про це заявив спікер польського Сейму Шимон Головня в інтерв'ю Rzeczpospolita.

"З польської точки зору, і ми про це неодноразово говорили, наша участь у різних видах військових дій в Україні може відбуватися лише під егідою НАТО та в структурах НАТО. Є багато речей, які може коментувати тільки Україна, тому що це її суб'єктність, її незалежність. Проте, я повторюю, якщо розглядати будь-яку участь Польщі, на мій погляд, на цьому етапі немає іншої формули, крім НАТО", - висловився польський політик.

Шимон Головня наголошує, що наразі Варшава не знає деталей, які обговорюються між президентами Франції, Фінляндії, України й американською адміністрацією. За його словами, французький президент Емануель Макрон приїде до Варшави і представить деталі пропозицій і переговорів, які він провів з нагоди відкриття собору Паризької Богоматері.

Як повідомлялося, Франція та Польща обговорять відправлення 40 тисяч європейських солдатів до України.

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