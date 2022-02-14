В Польщі приземлилися ще 8 американських винищувачів F-15 (фото)

Американські військові літаки посилять східний фланг НАТО у рамках місії Альянсу з повітряного патрулювання Air Policing.

Ще вісім американські винищувачі F-15 прибули до Польщі, оскільки Америка та її союзники НАТО прагнуть зміцнити оборону на східному фланзі Альянсу.

"Сьогодні на базі у Ласці приземлилися нові американські винищувачі F15. 8 машин приєднаються до тих, що прибули до Польщі минулого тижня. У рамках місії NATO Air Policing ми дбаємо про безпеку у регіоні", - написав міністр оборони країни Маріуш Блащак в Twitter.