В Польщі відповіли, чи братимуть участь у миротворчій місії в Україні

Військові Польщі / © Associated Press

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Керівник посольства Польщі в Україні Пйотр Лукасевич, чому країна не планує відправляти своїх солдатів у рамках потенційної миротворчої місії.

Про це він повідомив у інтерв’ю «Європейській правді».

Лукасевич заявив, що Польща готова підтримати місію, «яка ще не створена, логістичними заходами, участю в повітряних компонентах, які будуть так чи інакше захищати цю логістику». Але водночас він зазначив, що вона «немає ані назви, ані завдання, ані складу, ані політичних умов».

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«В принципі, нічого немає. Є якась ідея, що зависла в повітрі. Зверніть увагу, що жодна з країн, за винятком двох, не декларує готовність приєднатися до цієї місії», — заявив представник посольства.

Представник польського посольства в Україні зазначив, що країна обов’язково обговорить це питання знову, якщо з’являться необхідні передумови, проте зараз немає «жодної конкретики».

«Саме тому позиція Польщі на даний момент однозначна. Польща не буде відправляти своїх солдатів. Вона надасть підтримку місії, яка буде сформульована, але наразі ні про що конкретне не йдеться», — додав Лукасевич.

Нагадаємо, раніше Келлог заявив, що Польща відправить війська до України.

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