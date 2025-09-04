© Львівська ОДА

Про це йдеться в пості військового Данили Яковлева, одного з авторів каналу «Брати Яковлеви».

«Нардеп Порошенка Олег Синютка вийшов з рядом постів, в яких дорікнув українським військовим, мовляв, хлопці забагато говорять про українські дрони, а мало роблять. Синютка вийшов з постом-пострілом: «Менше бравади про українські ракети та безпілотники! Більше їх роботи!» Тобто цей депутат із політичного батальйону «Львівська чарка», що героїчно відбивається у галицькому котлі, звертається до Мадяра, Вереса, Ахілеса та тисяч інших героїв та повчає їх мистецтву війни. «Менше балачок! Більше діла!», – по суті пише він їм їз окопу свого акаунта в Інстаграм», – каже Данило Яковлев.

Військовий наголосив, що депутат, який не воював і не має стосунку до оборони, повчає тих, хто щодня на фронті нищить ворога.

«Відповім Синютці за тих побратимів, які зараз в полях перетворюють ворожих хробаків на добрива. Українські ракети та дрони створені ВСУПЕРЕЧ таким як він і його шеф Порошенко. Бо за часів президентства Петро Олексійович зробив все можливе, щоб розвалити обороноздатність України», – зазначає автор.

Він також підкреслив, що саме за каденції Порошенка блокувалося виробництво ракетного комплексу «Нептун».

«Порошенко з 2014 до кінця свого президентського терміну блокував створення ракетного комплексу «Нептун», який після його каденції почали виробляти і потопили ним крейсер «Москву». Бо боявся розізлити путіна, перед яким плазував і тиснув руку», – нагадав військових.

За словами Данили Яковлева, у команді Порошенка мають визнати власні провали, а Синютка – перепросити воїнів, яких сьогодні намагається повчати.

