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У Придністров'ї чоловіків агітують підписувати контракт із російською армією

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У Придністров'ї чоловіків агітують підписувати контракт із російською армією

Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

На території невизнаного Придністров'я проводиться масштабна агітація щодо вступу на військову службу за контрактом до лав Збройних сил Російської Федерації.

Оголошення про набір до лав російської армії публікуються в усіх ЗМІ, їх розміщують у місцях загального користування та розповсюджують через поштові скриньки.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Окрім цього, чоловікам, які звертаються до центру зайнятості, насамперед пропонують не роботу, а військову службу за контрактом в армії РФ.

Також на виробничих та сільськогосподарських підприємствах проводяться збори, на яких представники пунктів відбору агітують працівників до проходження військової служби за контрактом.

"З цією ж метою чиниться неприхований тиск на військовослужбовців строкової служби. Також тираспольський РВК розпочав призов на військову службу громадян, які закінчили військову кафедру ВНЗ та були зараховані до запасу з присвоєнням офіцерського звання", - розповіли у розвідці.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський попередив, що будь-які дії у контрольованому Росією Придністров’ї, які загрожуватимуть Україні, отримають відповідну реакцію.

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