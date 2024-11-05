У Путіна відреагували на перемогу Санду на виборах в Молдові

Москва нібито у вибори не втручалася.

У Кремлі заявляють, мовляв, президентські вибори у Молдові, які виграла Мая Санду, не можна вважати чистими.

Про це завив речник диктатора РФ Дмитро Пєсков.

У Росії традиційно заявили про "виборчі маніпуляції". Також він висловився, що нібито кілька сотень тисяч громадян Молдови, які проживають у Росії, були позбавлені права проголосувати.

Речник Кремля, коментуючи інформацію про втручання РФ у вибори в Молдові, мовляв, цього "не було і бути не могло".

"РФ після виборів президента у Молдові не схильна дивитися на перспективи двосторонніх відносин "крізь рожеві окуляри", - висловився Пєсков.

Як повідомлялося, аналітики Інституту вивчення війни заявляють, що Росія намагається дискредитувати перемогу Маї Санду на виборах у Молдові. Зауважимо, що чинна президентка отримала 55,35% голосів. Проросійський кандидат Олександр Стояногло заручився підтримкою 45.05% виборців.