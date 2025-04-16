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У Путіна зробили заяву про мораторій на удари по енергооб'єктах
Кремль нахабно звинувачує Україну у недотриманні умов договору.
Адміністрація російського “фюрера” Володимира Путіна нібито не готова повідомити точний час закінчення 30-денного мораторію на удари по енергетичних об'єктах.
Про це нахабно заявив прессекретар президента-диктатора РФ Дмитро Пєсков.
Заяви, що лунають з Москви просто обурюють цинізмом і брехнею. З позиції речника “фюрера” - РФ все добросовісно виконувала від 18 березня. Втім, нібито поки він “не готовий повідомити про ухвалене рішення" щодо того, коли термін договору закінчиться.
Натомість Пєсков кинувся звинуваченнями на адресу України, цинічно заявивши, що “Київ фактично не дотримувався мораторію”.
Нагадаємо, раніше в Росії назвали свої умови для "мирного рішення" в Україні. Мир може бути досягнутий за дотримання трьох умов, наголошують в Кремлі.