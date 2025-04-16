У Путіна зробили заяву про мораторій на удари по енергооб'єктах

Володимир Путін. / © Associated Press

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Адміністрація російського “фюрера” Володимира Путіна нібито не готова повідомити точний час закінчення 30-денного мораторію на удари по енергетичних об'єктах.

Про це нахабно заявив прессекретар президента-диктатора РФ Дмитро Пєсков.

Заяви, що лунають з Москви просто обурюють цинізмом і брехнею. З позиції речника “фюрера” - РФ все добросовісно виконувала від 18 березня. Втім, нібито поки він “не готовий повідомити про ухвалене рішення" щодо того, коли термін договору закінчиться.

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Натомість Пєсков кинувся звинуваченнями на адресу України, цинічно заявивши, що “Київ фактично не дотримувався мораторію”.

Нагадаємо, раніше в Росії назвали свої умови для "мирного рішення" в Україні. Мир може бути досягнутий за дотримання трьох умов, наголошують в Кремлі.

Дата публікації 15:47, 24.03.25 Кількість переглядів 48 Закриті переговори про мир в Ер-Ріяді: США послаблюють санкції проти РФ?! Що відомо на цю мить?