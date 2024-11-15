В Раді хочуть знайти варіанти для подолання боргової кризи на енергоринку

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунального господарства ініціює створення робочої групи, яка буде займатися пошуком можливостей щодо вирішення боргової кризи на ринку електроенергії України.

Про це заявив голова комісії Андрій Герус під час обговорення проблем щодо заборгованості ДП «Гарантований покупець» перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел.

«Я пропоную нам створити робочу групу щодо розробки заходів по врегулюванню боргової ситуації на ринку», - сказав Герус на засіданні комітету.

«В цій робочій групі треба, щоб ми подивилися, що ми можемо зробити і як впливати далі, щоб ситуація з боргами покращувалась – їх рівень зменшувався», - додав нардеп.

За його словами, варіантами подолання проблеми боргів може бути взаємозалік, покращення платіжної дисципліни на енергоринку чи щось інше.

Герус зазначив, що комітет планує також направити лист до Кабміну для залучення до пошуку механізмів та джерел погашення боргів.

«Ми робимо все можливе, щоб їх гасити, старі борги і не нарощувати їх», - зазначив Герус.

Нагадаємо, заборгованість НЕК "Укренерго" за компенсацію послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел ("зелений" тариф) перед держпідприємством "Гарантований покупець" перевищила 30 мільярдів гривень.

Експерти та інвестори закликають державу не допустити подальшого накопичення боргів «Укренерго» за послугу зі збільшення виробництва електроенергії з ВДЕ.