В Раді пропонують поділити суспільство на "кращу" та "гіршу" частину: проєкт закону повʼязаний з військовим обліком

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт щодо забезпечення відкритості військово-облікових даних окремих категорій осіб. В пояснювальній записці до нього зокрема нардеп використовує визначення "краща частина суспільства".

Законопроєкт 12197 подано до Ради 11 листопада народним депутатом, членом Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максимом Бужанським.

Як зазначається в пояснювальній записці, триваюча в Україні війна загострила увагу українського суспільства до виконання кожним громадянином України свого військового обов’язку, а тому, йдеться там, будь-які публікації чи висловлювання щодо ухилення особи від виконання цього обов’язку негативно сприймаються у суспільстві, призводять до його поляризації та підривають віру громадян у тому, що військовий обов’язок є дійсно єдиним та безумовним для всіх.

"Особливо небезпечними є такі публікації та звинувачення в ухиленні від виконання військового обов’язку у тих випадках, коли їх суб’єктами стають національні публічні діячі (наприклад, вищі посадові особи, політики тощо) чи представники громадських організацій, благодійних фондів. Такі категорії осіб, особливо громадські активісти, сприймаються українським суспільством як його краща частина, як актив нації, як приклад для наслідування, а тому неправдиві твердження на їхню адресу не лише порушують їх права та свободи, але й спрямовані на те, щоб посіяти недовіру до них, посіяти паніку та критику суспільством процесів мобілізації, оскільки формують стереотип, що якщо вже й ці моральні авторитети ухиляються від військового обов’язку, то звісно можна і звичайним громадянам" – йдеться в документі.

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За словами нардепа, одним із загальних механізмів, який дозволить уникнути неправдивих звинувачень та переслідувань еліти українського суспільства щодо невиконання військового обов’язку має бути забезпечення відкритості окремих військово-облікових даних зазначених категорій осіб.

Такий крок нібито дозволить будь-якій зацікавленій особі перевірити чи дійсно має місце ухилення від виконання військового обов’язку або ж відбувається спроба неправдивого звинувачення та дискредитації. Тобто забезпечення відкритості деяких військово-облікових даних окремих категорій осіб відповідатиме поняттю "суспільного інтересу".

Нагадаємо, в Одеському обласному ТЦК та СП прокоментували заяви активіста і волонтера Сергія Стерненка щодо його перебування в розшуку. Там заявили, що волонтер уже відвідав ТЦК, де сплатив штраф за порушення правил військового обліку. Потім він пояснив оголошення його в розшук ТЦК через неявку за повісткою “прямою вказівкою” головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За його словами, головком нібито “образився за вимоги провести армійську реформу”. А нещодавно стало відомо, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч з українськими волонтерами, включно із Сергієм Стерненком.

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