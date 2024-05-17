В Раді пропонують скасувати ув’язнення ухилянтів від мобілізації: з’явився законопроєкт

Замість ув'язнення нардепи пропонують запровадити штрафи, або громадські роботи, або обмеження волі.

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №11260 про скасування позбавлення волі за ухилення від мобілізації.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Проєктом закону №11260 пропонується внести зміни до статті 336 Кримінального кодексу України щодо встановлення не пов’язаних з позбавленням волі видів покарань.

Автори документа пропонують замість позбавлення волі ухилянтів від мобілізації на строк від 3 до 5 років встановити:

штраф у розмірі від 51 тис. до 85 тис. грн,

або громадські роботи на строк від 160 до 240 годин,

або обмеження волі до 2 років.

Нагадаємо, відповідно до Законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обов’язок і військову службу" громадяни, які ухиляються від мобілізації чи військового обліку, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність. ТСН.ua роз’яснив деталі, кому загрожує ув’язнення.

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