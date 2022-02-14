Засідання РНБО заплановане на 16:00, а "слуги народу" зберуться на нараду

Засідання РНБО заплановане на 16:00, а "слуги народу" зберуться на нараду

Анонсоване засідання мало відбутись напередодні.

Сьогодні о 16:00 має відбутися засідання РНБО (за участю силовиків і голів фракцій Ради), а о 19:00 на нараду за участю президента Зеленського зберуться "слуги народу".

Про це заявив нардеп Ярослав Желєзняк.

Анонсоване засідання мало відбутись напередодні, але за словами спікера Ради, керівники правоохоронних структур не встигали повернутись з навчань та зборів.

Тим часом посли країн-членів НАТО збираються в штаб-квартирі Альянсу. Вони обговорюватимуть можливий наступ Росії. До слова, у Сполучених Штатах припускають, що це може статися цього тижня.

Своєю чергою Служба безпеки України опублікувала заяву на тлі потужної хвилі гібридної війни, яка завдає безпрецедентного впливу на вітчизняний інформаційний простір, та закликала українців зберігати спокій і не піддаватися паніці.

Президент України Володимир Зеленський та його американський колега Джо Байден напередодні провели годинну телефонну розмову. Обговорили план дій на випадок ескалації. Володимир Зеленський запевнив, що у Києві усвідомлюють ризики, покладаються на українські збройні сили і готові до будь-якого розвитку подій, а також запросив американського колегу найближчими днями відвідати Київ.

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