В Раді заблокували трибуну: чого вимагають

Блокування Ради / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Народні депутати від фракції «Європейська Солідарність» заблокували трибуну Верховної Ради України у вівторок, вимагаючи відставки уряду.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

Під час засідання парламентарії активно скандували «Уряд геть!» біля голови Ради Руслана Стефанчука, що змусило його оголосити перерву.

«Засідання наразі буде закрито», — заявив Стефанчук, зазначивши, що трибуну заблоковано.

