Політика
1776
1 хв

В Раді заблокували трибуну: чого вимагають

Засідання Верховної Ради призупинене після масової акції депутатів проти уряду.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Блокування Ради

Блокування Ради / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Народні депутати від фракції «Європейська Солідарність» заблокували трибуну Верховної Ради України у вівторок, вимагаючи відставки уряду.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

Під час засідання парламентарії активно скандували «Уряд геть!» біля голови Ради Руслана Стефанчука, що змусило його оголосити перерву.

«Засідання наразі буде закрито», — заявив Стефанчук, зазначивши, що трибуну заблоковано.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що народний депутат від «Слуги народу» та голова Комітету ВРУ з гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв пояснив, чому фракція виступила із заявою про створення нової коаліції та уряду національної стійкості.

