- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1776
- Час на прочитання
- 1 хв
В Раді заблокували трибуну: чого вимагають
Засідання Верховної Ради призупинене після масової акції депутатів проти уряду.
Народні депутати від фракції «Європейська Солідарність» заблокували трибуну Верховної Ради України у вівторок, вимагаючи відставки уряду.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.
Під час засідання парламентарії активно скандували «Уряд геть!» біля голови Ради Руслана Стефанчука, що змусило його оголосити перерву.
«Засідання наразі буде закрито», — заявив Стефанчук, зазначивши, що трибуну заблоковано.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що народний депутат від «Слуги народу» та голова Комітету ВРУ з гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв пояснив, чому фракція виступила із заявою про створення нової коаліції та уряду національної стійкості.