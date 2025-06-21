В Раді заговорили про відставку Шмигаля: Зеленський відповів, чи звільнять прем'єра

Володимир Зеленський і Денис Шмигаль. / © Associated Press

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Днями у парламенті заговорили про можливу відставку прем’єра Дениса Шмигаля та навіть його уряду. Втім, це не відповідає дійсності.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час розмови журналістами.

Глава держави наголосив, якби вирішив “стовідсотково міняти прем'єр-міністра, то передусім би сказав йому і, вибачте, раніше - ніж журналістам”.

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“Ми все-таки багато років працюємо. Так ось, у мене з ним розмови не було. Я дійсно його поважаю. Особливо - за ці роки повномасштабної війни. Безумовно і за той досвід, і просто по-людському”, - заяви президент.

Железняк про відставку Кабміну

Кілька днів тому нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк заявив, що Офіс президента України відправить у відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та замінить увесь уряд. За словами депутата, хоч розмови про звільнення прем’єра лунали влітку 2020, 2021, 2022, 2023 та 2024 років. Однак, тепер рішення остаточне.

Причиною він називає зокрема те, що Кабмін втратив підтримку. Навіть серед своїх депутатів.

За словами Железняка, кандидат є лише один. Це перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

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“Всі інші, включаючи Кулебу, зійшли з забігу за прем’єрське крісло”, - наголосив Железняк.

Дата публікації 08:44, 04.06.25 Кількість переглядів 10 Кадрові перестановки на тлі територіальних втрат! Чого очікувати?