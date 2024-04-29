В разі смерті Кадирова на Путіна чекає важка дилема – The Sunday Times

Якщо спроби встановити нового лідера у Чечні призведуть до розколу в тамтешній еліті, це може перерости у збройне протистояння.

Якщо інформація про смертельну хворобу лідера Чечні Рамзана Кадирова є правдою, то для президента Росії Володимира Путіна стабільність Республіки може опинитися під серйозною загрозою.

Про це йдеться у статті The Sunday Times.

У публікації зазначається, що стан Кадирова викриває ширші проблеми політичної системи РФ та наслідки рішень, які Путін ухвалив ще 2000-х років. Тривалий час Чечня була тріскою в оці Москви. Росії вдалося заспокоїти цю Республіку лише шляхом жорстких репресій та підкупів нової чеченської еліти.

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Хоча Кадиров сподівався побудувати династію, на сьогодні його старшому сину Ахмату лише 18 років і він не може очолити Чечню. Тож зараз головним кандидатом на заміну Кадирова розглядається командир загонів чеченських найманців "Ахмат", генерал-майор Апти Алаудінов.

"Москва розглядає його як людину, з якою можна вести бізнес, але є й інші люди, наближені до Кадирова, які можуть вважати, що мають на цю посаду більші претензії. Наприклад, двоюрідний брат Кадирова Адам Делімханов від 2007 року є представником Чечні в Думі, і має власні збройні сили", – йдеться в матеріалі.

Автори звертають вагу, що після війни стабільність у Чечні була куплена за рахунок величезних федеральних субсидій та завдяки балансу терору між збройними таборами-конкурентами, які присягнули на вірність Кадирову, але не довіряли один одному. Зазначається, що якщо спроби встановити нового лідера у Чечні призведуть до розколу в тамтешній еліті, це може перерости у збройне протистояння.

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Внаслідок цього перед Путіним постане жахливу дилема, адже йому доведеться розгорнути російські сили в регіоні. Якщо ж сил Росгвардії виявиться недостатньо, президент змушений буде обрати між двома однаково складними варіантами: відволікти свою армію на Чечню та втратити динаміку у війні проти України, або ж залишити війська в Україні, ризикуючи втратити Чечню і отримати дестабілізацію на Північному Кавказі.

У статті зазначається, що хоч як би Путін намагався створити культ своєї особи, його система базується на оренді лояльності еліт шляхом надання їм можливості для збагачення через корупцію та розкрадання.

"Однак зараз настали важкі часи, тому доводиться ухвалювати складні рішення, водночас деякі лідери та регіони все ще добре годуються, а інші фактично перебувають на мізерному пайку", – вказано в публікації.

Нагадаємо, як повідомило раніше видання "Новая газета Европа", Кадиров серйозно хворий, тож у Кремлі думають, ким його замінити у разі смерті чи втрати дієздатності. Одним з таких кандидатів називають Алаудінова.

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