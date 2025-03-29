В Республіканській партії розкритикували Трампа за його політику щодо України

Макконнелл розкритикував Трампа / © Reuters

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Сенатор від республіканської партії Мітч Макконнелл розкритикував політику президента США Дональда Трампа, який прагне «ілюзорного миру» з російським диктатором Путіним.

Про це Макконнелл заявив приймаючи нагороду від Фундації «США — Україна», інформує New York Post.

Він заявив, що наразі в адміністрації Трампа сприяє появі заголовків на кшталт «Росія виграла, Америка програла».

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Макконнелл зазначив, що політика Трампа щодо завершення війни «підриває довіру до Америки, залишає Україну під загрозою, послаблює наші альянси й заохочує наших ворогів».

Мир, якого домагається нинішня адміністрація, він назвав ілюзорним.

«Мир — це благородна мета. І мало хто заслуговує на нього більше, ніж народ України, який відчуває його брак найгостріше», — сказав політик.

Сенатор нагадав, що найбільше миру прагне та сторона, у якої «цей мир вкрали».

Макконнелл нагадав, що українці — це «нація, чия унікальна ідентичність спонукала кремлівських тоталітаристів — знову і знову — морити її голодом, поневолювати й намагатися знищити».

Раніше повідомлялося, що США більше не фінансують програму пошуку викрадених Росією українських дітей.

Ми раніше інформували, що Держдепартамент США надасть короткострокове фінансування програмі Ukraine Conflict.